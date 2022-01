Quality-ETF: Macht dieser Mix jetzt den Unterschied?

Die Tech-Branche schwächelt gewaltig. Doch wie geht es weiter? Dieser Quality-ETF könnte jetzt ein guter Kompromiss sein.

Was ist nur am Aktienmarkt los? Die Melange aus Inflation und Zinsangst hat vor allem Tech-Werte nach unten gedrückt. Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege der Deutschen Bank, macht die Attraktivität des Sektors nach dem Kursrutsch von der persönlichen Risikoneigung eines jeden Investors abhängig. In Zeiten steigender Zinsen vielversprechender sind nach Ansicht des Experten ohnehin Substanzwerte. „Kurz- bis mittelfristig erwarte ich, dass wegen weiter steigender Kapitalmarktzinsen Substanzwerte die Nase vorn haben werden.

Diese sind nach wie vor relativ günstig bewertet. Betrachtet man den Zeitraum seit 2002, waren US-Substanzwerte im Vergleich zu Wachstumstiteln nur an fünf Prozent der Handelstage günstiger bewertet als derzeit. Zudem könnten auslaufende Basiseffekte sowie die voranschreitende geldpolitische Straffung die Inflationsraten beidseitig in Zange nehmen und die Realzinsen weiter nach oben treiben. Die hohen Bewertungen der Technologie-Unternehmen könnten dann erneut korrigieren“, so der erfahrene Marktkenner.