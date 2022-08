Reichlich Schwung für die Windenergie

Die warmen Monate bescheren der deutschen Solarwirtschaft gute Erträge. Der Anteil der Erneuerbaren am Stromverbrauch steigt. Ein Windenergie-ETF könnte der Sieger sein.

Im Bereich der grünen Energien gibt es Erfolgsmeldungen in Deutschland: So lag nach Zahlen der Aream Group von Mitte 2021 bis Mitte 2022 der Anteil der umweltfreundlichen Energiequellen im Schnitt bei knapp der Hälfte des gesamten Stromverbrauchs. Am 17. Juli wurden in Deutschland erstmals mehr als 40 Gigawatt Solarenergie ins öffentliche Stromnetz eingespeist, so das Freiburger Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme. Dennoch bleibe beim Ausbau der Erneuerbaren Energien in Deutschland noch viel zu tun. Ihr Anteil müsse zulegen, gleichzeitig werde der Stromverbrauch in den kommenden Jahren durch E-Mobility, Informationstechnologie und den Zubau von Wärmepumpen steigen.