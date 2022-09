Robotics and Automation-ETF: Wie die Demographie dir jetzt Rendite bringt

Der Anteil der weltweiten Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter sinkt. Neben vielen Verliererbranchen gibt es einen großen Profiteur: Die Automatisierung und Robotik. Mit einem ETF können Anleger langfristig Rendite holen.

Noch im laufenden Jahr wird die Weltbevölkerung die 8-Milliarden-Marke knacken. Im November konnte es soweit sein, wie aus dem jüngsten Bevölkerungsbericht der Vereinten Nationen „World Population Prospects 2022“ hervorgeht. Auch danach wird sich die Menschheit vergrößern, wenn auch in langsameren Tempo. Das Problem an der Entwicklung ist: Während die Geburtenrate vor allem ärmeren Weltregionen weiterhin hoch ist, sinkt sie in den entwickelten Industrieländern. Zudem werden die Menschen immer älter.

Aus Sicht von Christian Nolting, Global Chief Investment Officer Private Bank der Deutschen Bank sind die wirtschaftlichen Folgen dieser demographischen Entwicklung „schwerwiegend“. In vielen entwickelten Ländern sinke dadurch die Erwerbstätigenquote, schreibt Nolting in einem aktuellen Gastbeitrag für das Reuters-Forum. Als Spitzenreiter in Sachen alternde Bevölkerung nennt der Frankfurter Ökonom Japan. „Der zunehmende Mangel an jüngeren Arbeitskräften zwingt viele japanische Industriezweige daher bereits, die Aktivitäten zu reduzieren oder ihre Produktionskapazitäten ins Ausland zu verlagern“. Wichtige Investitionen selbst blieben dadurch oft aus, zudem schrumpfe die Nachfrage.