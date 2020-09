Chance nach dem Crash? Wie es mit den Ölproduzenten weitergeht

Russland punktet mit niedrigen Bewertungen

Der Experte verweist auch darauf, dass Terminkontrakte mit Laufzeit bis Dezember 2021 mit deutlichen Aufschlägen zu den heutigen Preisen gehandelt werden. Daraus leitet Stephan die allgemeine Markterwartung ab, dass Öl wieder zulegen kann. „Ähnlich wie die Käufer dieser Kontrakte sehe ich Potenzial für Preissteigerungen in den kommenden Monaten, sofern die Ölproduzenten ihre Produktionsmengen weiterhin nur moderat hochfahren und sich die konjunkturelle Erholung rund um den Globus fortsetzt“, so Stephan.

Um auf Ölproduzenten zu setzen, haben Anleger mehrere Möglichkeiten. Neben spezialisierten ETFs bietet sich auch ein Engagement in Russland an. Dort winken Anlegern bei Ölproduzenten niedrige Bewertungen und zugleich geringe Förderkosten. Kehrseite eines Engagements in Russland ist das politische Risiko.

Ölproduzenten-ETFs mit Comeback-Potenzial

Der iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF USD (WKN: A1C1HV) besteht zur Hälfte aus Unternehmen aus dem Bereich Öl und Gas. Mit dabei ist unter anderem Gazprom (16,7 Prozent), Lukoil (16,5 Prozent) und Rosneft (3,4 Prozent). 2020 büßte der ETF, der jährlich 0,65 Prozent kostet, rund 28,1 Prozent ein. Um auch regional diversifiziert und vor allem ohne andere Branchen auf Ölproduzenten zu setzen, könnte sich der iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (WKN: A1JKQL) anbieten.

Hier dominieren Unternehmen aus den USA (54,8 Prozent), Kanada (13,06 Prozent) und andere Regionen außer Russland. Aufgrund anderer Kostenstrukturen als in Russland könnte dieser ETF einen größeren Hebel auf den Ölpreis bieten. 2020 gab der ETF 43 Prozent nach. Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,55 Prozent.