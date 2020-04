Rückschläge mit soliden Titeln und einem Quality-ETF trotzen

Der Markt ist noch immer unsicher. Qualität kann die Gefahr von Rückschlägen mindern. Jetzt in einen Quality-ETF investieren?

Wo geht es hin für die Märkte? Die großen Indizes zeigten zuletzt eine große relative Stärke: Nach steilen Anstiegen fiel die Korrektur überschaubar aus. Doch zugleich zeigt der Goldpreis, dass die Nervosität am Markt groß ist. Wie geht es also weiter? Geir Lode, Head of Global Equities bei Federated Hermes, hat eine differenzierte Marktsicht: „Die Coronavirus-Pandemie hat zu einer noch viel größeren Unsicherheit unter den Anlegern geführt, wenn es aktuell darum geht, zukünftige Unternehmensgewinne vorherzusagen. Die Pandemie hat ebenso ein Umfeld geschaffen, das qualifizierte von marginalen Anlegern trennt. Sowohl der U.S. Empire Manufacturing Index als auch der Verbraucherindex verzeichneten in dieser Woche historische Rückgänge und übertrafen dabei jegliche Erwartungen. Zudem ist die Spanne der Analystenerwartungen für das Wachstum in China (von – 28,9 auf +4 Prozent) – über die vergangenen Freitag berichtet wurde – die größte, die wir je beobachtet haben“, so Lode.

Negative Stimmung nutzen