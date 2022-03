Russell-2000-ETF: Wo Anleger Chancen sehen könnten

Wo geht die Reise hin? Wer glaubt, die Kurse seien schon stark genug gefallen, kann jetzt Chancen wahrnehmen. Ein Russell-2000-ETF bietet einen ausgewogenen Mix.

Aktien schwächeln. Doch wann ist die Baisse vorüber? Hinweise können vergangene Schwächephasen geben. Die Experten der Deutschen Bank rund um den Chef-Anlagestrategen Ulrich Stephan haben sich die wichtigen US-Indizes einmal genauer angesehen: „Der S&P 500 hat seit seinem Zwölf-Monats-Hoch am 4. Januar in US-Dollar gut sieben Prozent verloren. Innerhalb des Index haben zahlreiche Unternehmen jedoch deutlich stärker korrigiert. Der Aktienkurs des Durchschnittsunternehmens des S&P 500 liegt derzeit etwa 20 Prozent unter seinem Höchststand der vergangenen zwölf Monate, im Russell 2000 und im NASDAQ Composite sind es jeweils sogar rund 40 Prozent“, erklärt Stephan. Was bedeutet das nun für Anleger?