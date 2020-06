Könnte sich dieser Short-ETF jetzt bezahlt machen?

Aktien sind in ihrer Rally kaum zu stoppen, doch die Fallhöhe ist groß. Ein Short-ETF könnte unter Umständen als Fallschirm dienen.

Aktien haben in den vergangenen Wochen schwindelerregende Höhen erreicht. Teilweise notieren wichtige Indizes bereits wieder im Bereich Höchstkurse. Eine solche Entwicklung am Aktienmarkt nimmt eine ökonomische Erholung vorweg, die so angesichts der Corona-Pandemie eher unwahrscheinlich ist, glauben Experten. David Wehner, Senior Portfoliomanager bei der Do Investment AG, schreibt dazu in einem Marktkommentar: „Eine Börsenweisheit besagt, dass der Aktienmarkt einen Vorlauf von sechs Monaten hat und somit die wirtschaftliche Erholung in den folgenden Quartalen einpreist. Diese Annahme ist sicherlich richtig. Allerdings würde dies bedeuten, dass sich die US-Wirtschaft zum Jahresende, gemessen am breiten S&P 500 Index oder dem Technologie-Index Nasdaq 100, komplett erholen wird. Dieses Tempo ist jedoch sehr unwahrscheinlich“, so Wehner und macht vor allem die Kapitalspritzen von Staaten und Notenbanken für die Kursrally verantwortlich