Short-ETFs: Taktische Absicherung in Angesicht des „Hurrikans“

Der Ukraine-Krieg, die gestörten Lieferketten und die Inflation wirbeln die Börsen derzeit durcheinander. Dazu kommt, dass die Notenbanken ihre jahrelange lockere Geldpolitik aufgeben müssen, um die hohe Teuerung anzugehen. So gesellt sich zu den bekannten Sorgen für Aktienanleger noch diejenige, dass die Zinsen deutlich steigen und Aktien im Vergleich zu Anleihen weniger attraktiv werden. Wie sollen sich Aktienanleger in diesem schwierigen Umfeld verhalten?

In diesem Zusammenhang ist häufig von Short-ETFs die Rede. Diese bieten Anlegern die Möglichkeit an sinkenden Kursen zu profitieren, zumindest aber können sie das Depot in rauen Zeiten absichern. Allerdings weisen Short-ETFs erhebliche Risiken auf. Denn der Anleger investiert dabei gegen den langfristigen Trend der Börsen. Denn Aktienindizes wie der marktbreite US-Leitindex S&P 500 haben auf lange Sicht deutliche Zuwächse verzeichnet.

Kurzfristiger Stabilitätsanker

Der Clou ist, Short-Produkte dann zum Einsatz zu bringen, wenn die Kurse stark schwanken oder Abschwünge drohen. Es geht dabei um eine kurzfristige Absicherung des Depots, auf lange Sicht fahren Anleger mit Short-Produkten wesentlich schlechter als mit Long-Investments.

Der Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF (WKN: DBX1AC) beispielsweise bietet Marktteilnehmern ein Short-Engagement in den 500 größten Unternehmen, die in den USA notiert sind. Der Stand des ETFs steigt, wenn der zugrunde liegende Index fällt. Im laufenden Jahr performte der Fonds mit 19,50 Prozent überaus erfolgreich. Auf längere Sicht ist die Rendite aber deutlich negativ. Die Gebühren belaufen sich auf 0,50 Prozent ins Jahr.