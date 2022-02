Silber-ETC: Glänzende Aussichten für Anleger

Der Preis wird heiß

Im letzten Jahr konnte der Preis für das Edelmetall nicht glänzen. Obwohl die weltweite physische Nachfrage auf den höchsten Stand seit 2015 kletterte, gab die Notiz auf Jahressicht leicht nach. Immerhin aber lag der Preis im Durchschnitt des Jahres 2021 so hoch wie seit 2012 nicht mehr. „Bei den Edelmetallen ist es oft so, dass sich die Marktteilnehmer erst an einen höheren Preis gewöhnen müssen, und das kann dauern“, erklärt Börsenexperte Stefan Böhm die Konsolidierung. „Die Nachfrage reagiert preissensibel, zumal sich Edelmetalle gut lagern lassen und viele Akteure auf ihre Bestände zurückgreifen oder nach Alternativen fahnden“. Doch was Silber fast einzigartig macht ist: Es ist das Metall der Zukunft. Die Aussichten für einen langfristigen Anstieg der Nachfrage sind geradezu berauschend. Gerade im industriellen Sektor wird sich der Verbrauch verstärken. Für jedes neue E-Auto schätzt man einen Verbrauch von rund zwei Unzen Silber, weiß Experte Beckmann. In diesem Jahr soll die Silber-Gesamtnachfrage bei mehr als einer Milliarde Unzen liegen. Das entspricht einem Anstieg von gut 15 Prozent gegenüber 2021 und einem Marktdefizit von mehr als zehn Mio. Unzen.