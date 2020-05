Skandinavien-ETF: Alles besser im hohen Norden?

Ein Comeback der Aktienmärkte könnte 2021 deutlicher ausfallen. Dieser Skandinavien-ETF könnte in Zukunft von der Erholung profitieren.

Skandinavien gilt hierzulande nicht selten als Vorbild: Ob beim Bildungssystem, der Altenbetreuung oder anderen gesellschaftlichen Themen – Skandinavier scheinen sich in vielen hierzulande kontrovers diskutierten Fragen einig zu sein. Auch in der Coronapandemie haben die Länder aus Europas Norden eine eigene Strategie verfolgt. Zuallererst ist in diesem Zusammenhang Schweden zu nennen, die bisher ohne nennenswerten Lockdown durch die Krise gekommen sind. Auch Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege der Deutschen Bank, verweist auf den skandinavischen Sonderweg: „Während Norwegen frühzeitig mit harten Maßnahmen reagierte und sehr niedrige Infektionsraten aufweist, hat Schweden nur relativ laxe Beschränkungen beschlossen. Die wirtschaftlichen Belastungen könnten daher moderater ausfallen als in anderen Ländern, was auch den Aktienmärkten zugutekommen sollte“, so Stephan.

2021 könnte Jahr des Comebacks werden