Smallcap-ETF: Mit diesem Produkt zahlt sich Nachhaltigkeit aus

Nachhaltige Smallcaps vereinen gleich mehrere positive Eigenschaften. Ein ETF bietet Zugang zu hunderten Titeln, mit denen Anleger in das Thema Nachhaltigkeit investieren können.

Wer in diesen Tagen anlegen will, ist oftmals auf der Suche nach Nischen. Dazu gehören besonders vielversprechende Branchen, innovative Regionen oder auch Unternehmen, die an der Börse unter dem Radar gehandelt werden. Smallcaps bieten eine Reihe Vorteile – aufgrund ihrer geringeren Marktkapitalisierung, bieten diese Unternehmen mehr Raum für Wachstum so die Theorie.

Eine besondere Nische können Smallcaps mit ESG-Fokus sein. „Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) werden für die Aktienperformance immer wichtiger. Unternehmen, die die Welt verbessern wollen, profitieren in der Regel von einer großen Nachfrage nach ihren Produkten und Dienstleistungen“, so die Experten der Fondsgesellschaft Janus Henderson und betonen die besonderen Chancen kleinerer Unternehmen mit ESG-Fokus. „Wir sind jedoch der Meinung, dass Small Caps ein reineres Exposure zu den Wachstumstrends bieten. Außerdem steckt in kleinen Unternehmen oftmals viel ‚verborgenes ESG-Potenzial‘, das es zu entdecken gilt“, so die Investmentexperten.