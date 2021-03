So werden EM-ETFs von den Plänen zur Freihandelszone in Asien beflügelt

Weltgrößte Freihandelszone weckt große Hoffnungen

15 Länder mit 2,2 Mrd. Einwohnern, die zusammen gut 25 Bio. Dollar im Jahr erwirtschaften, haben sich in dieser weltgrößten Freihandelszone zusammengeschlossen. Außer zehn ASEAN-Staaten wie Thailand, Malaysia, Vietnam, die Philippinen und Indonesien gehören der RCEP Japan, Australien und Neuseeland an. Wichtigster Handelspartner und dominierendes Land im Handelspakt ist China. Rund um die Unterzeichnung des Vertrages schoss der von Asien dominierte Emerging-Markets-Index streng nach oben.

Ein Zeichen, dass die Anleger mit der RCEP große Hoffnungen verbinden. Stephan Albrech von der der Albrech & Cie Vermögensverwaltung geht davon aus, dass sich diese Hoffnungen bewahrheiten, denn „mit der Ratifizierung durch die verschiedenen Landesparlamente werden 90 Prozent der Zölle in dieser gigantischen Handelszone abgeschafft“. Auch glaube er, dass sich der Zusammenschluss in Zukunft noch vertiefe und auf andere Wirtschaftsbereiche, etwa Dienstleistungen, ausgedehnt werde, sagt Albrech.

Zukunftsfähiges Portfolio mit Emerging Markets

Investoren, die Wert auf ein zukunftsfähiges Portfolio legen, kommen aus Sicht des Vermögensverwalters an den Schwellenländern nicht mehr vorbei. Neben aktiv gemanagten Fonds, etwa von Nordea AM, können Anleger mit einem ETF am Potenzial der Emerging Markets teilhaben.

So investiert der iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc) (WKN: A111X9) in gut 2.800 große, mittelgroße und kleine Unternehmen aus 27 Emerging Markets. China, Korea, Taiwan und Indien machen zusammen rund 70 Prozent des MSCI Emerging Markets aus, wobei China mit einem Anteil von gut einem Drittel klar dominiert. In diesem Jahr zog der ETF, der Gebühren von 0,18 Prozent im Jahr veranschlagt, um mehr als 5 Prozent an.

Wertentwicklung in den Asien-Pazifik-Ländern

