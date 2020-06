Dank S&P 500-ETF von den Handlungen der Notebank profitieren

Notenbanken und vor allem die Fed fluten die Märkte mit Kapital. Wie Anleger mit einem S&P 500-ETF davon profitieren können.

Dabei sein ist alles, das sagten sich viele Investoren während der vergangenen Wochen. Obwohl die Gefahr einer zweiten Pandemie-Welle präsent war und die Bewertungen von Aktien bereits stark angezogen hatten, kletterten Aktien weiter. Für die Experten von Federated Hermes sind die Märkte gedopt – die Geldschwemme von Notenbanken hält sie am Laufen. „Die Reaktion der Fed auf einen schlechten Tag an den Aktienmärkten Ende vergangener Woche war aufschlussreich. Die US-Notenbanker sind eindeutig sehr nervös wegen der Arbeitslosigkeit. Sie haben am Dienstag damit begonnen, bis zu 250 Milliarden US-Dollar an Unternehmensanleihen aufzukaufen. Sie hoffen, dass diese Maßnahmen es Unternehmen in Schwierigkeiten ermöglichen, im Geschäft zu bleiben, weitere Arbeitsplatzverluste zu begrenzen und möglicherweise neue Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen“, so Geir Lode, Head of Global Equities bei Federated Hermes.