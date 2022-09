S&P 500: Warum du diesen ETF jetzt auf keinen Fall verkaufen solltest

Viele Investoren sind vorsichtig mit Blick auf Aktien. Nicht so die Analysten von Goldman-Sachs, die weiter an die Börsen glauben, vor allem die der USA und den S&P 500.

An den Aktienbörsen geht es derzeit wild zu, das Umfeld scheint sich täglich mehr und mehr zu verdüstern. Die Notenbanken straffen ihre Geld- und Zinspolitik, der Energiepreisschock führt zu einem enormen Kostendruck bei den Unternehmen und zu Kaufkraftverlusten bei den privaten Haushalten. Diese schwerwiegenden Belastungen führen nach Einschätzung vieler Ökonomen für den Winter zu einer Rezession. Und das nicht nur in Europa, auch in den USA.

Vor diesem Hintergrund raten die Experten der Bank of America dazu, Aktien im Portfolio weniger stark als üblich zu gewichten. Laut der jüngsten Umfrage der Bank machten dies zuletzt 52 Prozent der internationalen Portfoliomanager und damit so viele wie noch nie zuvor. Auch Häuser wie Blackrock oder die Credit Suisse hatten Investoren zuletzt empfohlen, die Aktienquote in den Depots zu verringern.