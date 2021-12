Starke Marken-ETF: Inflationsschutz einmal anders

Anleger sollten ihr Depot angesichts des starken Preisdrucks anpassen. Wer nicht handelt, wird Geld verlieren. Ein ETF kann Inflationsschutz bieten.

Das Schreckgespenst der Inflation geht nicht nur um, es ist schon leibhaftig da. In den USA war die Teuerungsrate im November mit 6,8 Prozent so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr. In Europa sieht es nicht anders aus. In Deutschland liegt die Jahresrate inzwischen bei über fünf Prozent, in manchen Eurostaaten erreicht die Inflation sogar fast 10 Prozent. Noch in diesem Jahr will die Europäische Notenbank sich damit befassen, wie die Geldpolitik auf die Inflation reagieren soll. Geht es nach dem österreichischen Ratsmitglied Robert Holzmann sollte sich die EZB zumindest die Option einer Zinserhöhung im kommenden Jahr offenhalten, um auf die Preisentwicklung zu reagieren.

Der Höhepunkt dürfte jetzt zur Jahreswende erreicht werden, sagt Holzmann. Außerdem sei abzusehen, dass die Energiepreise längst nicht mehr so stark ansteigen wie bisher. Auf der anderen Seite würden aber Lieferengpässe weiter eine große Rolle spielen, zum Beispiel auch bei Nahrungsmitteln, so der Währungshüter. Was viele Beobachter nicht bedenken: Es besteht durchaus das Risiko, dass hohe Inflationserwartungen zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung werden und die Inflation somit weiter anheizen.