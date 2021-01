Starke Performance: Für diesen Luxus-ETF ist die Krise vorbei

Luxus läuft immer, so ein geflügeltes Wort. 2020 wurde es aber auch für LVMH und Co. eng. Doch das ist Vergangenheit. Ein Luxus-ETF steigt und steigt.



Es sind die schönen Dinge im Leben, die Menschen auch in schwierigen Zeiten zufrieden stimmen. Gerade jetzt gibt es Menschen, die sich im Rahmen der Möglichkeiten einfach mal was gönnen. Davon profitieren Luxusgüterkonzerne. Zusätzlich sorgen aufstrebende Bevölkerungsschichten in Asien dafür, dass der Rubel bei Konzernen wie LVMH rollt. Aktuell notiert die Aktie schon wieder im Bereich des Allzeithochs – der Einbruch im vergangenen Jahr ist längst vergessen.

Auch Fondsgesellschaften haben das Luxus-Thema für sich entdeckt. Ein Beispiel ist GAM Investments. „Die Luxusgüterbranche war der erste Sektor, den die von China ausgehende Corona-Pandemie traf. Da chinesische Konsumenten für ein Drittel der Nachfrage nach Luxusgütern verantwortlich sind, stellt China einen der wichtigsten Nachfragetreiber des Sektors dar. Die Unternehmen der Luxusbranche passten sich beeindruckend schnell den veränderten Rahmenbedingungen an und nutzten die während der Lockdowns freigewordenen Kapazitäten, um die Krise zu meistern“, konstatiert Swetha Ramachandran, Investment Managerin von GAM.