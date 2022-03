Steigt der Reise-ETF wie Phönix aus der Asche?

„Wir können also von einer kompletten Wiedereröffnung sprechen.“ Nach Schätzungen von FEHM werden bereits im April rund 84 Prozent aller Hotels und Pensionen Mallorcas geöffnet sein. Zum Vergleich: Im April vergangenen Jahres waren lediglich 17 Prozent aller Hotels im Betrieb.

Branche spürt Aufwind

Das Beispiel zeigt, dass die Branche mit Rückenwind rechnen kann. Die Menschen haben in Sachen Reisen einen großen Nachholbedarf, zudem werden die coronabedingten Beschränkungen weltweit nach und nach wieder aufgehoben. So lässt Australien wieder Touristen ins Land, andere Staaten sind noch weiter.

Tipp: Der Reise-ETF ist einer von vielen thematischen Produkten. Hier zeigen wir dir weitere spannende Themen-ETFs.

„Die Reisebeschränkungen fallen immer mehr. Je mehr gelockert wird, desto mehr wird wieder gereist“, sagt der Kölner Finanzexperte Uwe Zimmer. „Die Sehnsucht nach der Auszeit vom Alltag ist groß. Für Urlaub wird wieder viel Geld ausgegeben. Die Menschen werden in die Skigebiete strömen, werden Kreuzfahrten buchen, auf Mallorca in der Sonne liegen oder aufwendige Touren bei spezialisierten Agenturen buchen, um die Welt zu sehen“, prognostiziert Zimmer.

Wiederaufstieg auch an der Börse?

Der Finanzfachmann resümiert: „Jetzt steht der Wiederaufstieg bevor – auch an der Börse. Reisen wird wieder ein Riesengeschäft“. Anleger, die von den Chancen des Reisesektors ähnlich überzeugt sind, könnten sich den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF (WKN: A0RPSG) näher anschauen. Der thesaurierende ETF bietet Zugang zu den größten europäischen Unternehmen, die im Segment Reise und Freizeit tätig sind. Klar, die derzeitigen Probleme hinterlassen ihre Spuren in den Kursen. Der ETF gab in diesem Jahr bisher zweistellig nach. Die Performance auf lange Sicht ist dagegen deutlich positiv. Der ETF bietet sich zur Beimischung im Depot daher durchaus an. Zumal die Kosten der Fondshaltung mit 0,20 Prozent p. a. recht gering ausfallen.