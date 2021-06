Südafrika: Mehr als nur Rohstoffe

Südafrika war viele Jahre von schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gebeutelt und dann traf auch noch die Pandemie das Land hart. Doch es gibt auch Hoffnung. Die steigenden Rohstoffpreise geben dem Land Rückenwind. Das sehen auch die Experten der Deutschen Bank so. „Entgegen vieler Prognosen war der Südafrikanische Rand bis dato die am stärksten aufwertende Währung, da er von der anhaltenden Rally an den Rohstoffmärkten profitiert.

Im März erzielte Südafrika einen Rekord-Handelsbilanzüberschuss, der fast ausschließlich dem Export von Platin, Palladium und Eisenerz zu verdanken ist. Der FTSE/JSE All-Share Index an der Börse von Johannesburg legte seit Jahresbeginn rund 15 Prozent zu, handelt zurzeit aber trotz der weiter steigenden Preise vieler Rohstoffe leicht unter seinem Allzeithoch von Anfang März“, kommentiert Deutsche-Bank-Chef-Anlagestratege Ulrich Stephan Währung und Aktienmarkt Südafrikas.

Sollten die Rohstoffpreise weiter anziehen, sieht der Anlage-Experte Steffen Potenzial. Für ETF-Anleger, die ein Portfolio aus MSCI-Indizes haben, bietet sich besonders der MSCI South Africa an. Dieser hat neben Naspers auch FirstRand Limited oder Impala Platinum Holdings im Angebot. Unterm Strich sind die wichtigsten Sektoren im Index Kommunikation (36%), Finanzen (24,8%) und Grundmaterialen (21,1%).