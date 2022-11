Katja Brauchle

11. Februar 2022 Investment-Boom am Zuckerhut? Darum sind Brasilien-ETFs gerade so gefragt

ETFs mit Schwerpunkt Brasilien gehören zu den großen Gewinnern des noch jungen Jahres. Schaut man sich die erfolgreichsten Titel der letzten Wochen an, findet man auf den ersten Plätzen der Aktien-ETFs Brasilien so weit das Auge blickt. Woher kommt das aufkeimende Interesse an dem Land?