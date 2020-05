Südkorea-ETF gilt als chancenreicher Vorreiter

Südkorea ist eine Tech-Hochburg. Das könnte die Erholung des Aktienmarktes unterstützen. Wir stellen einen passenden Südkorea-ETF vor.

Südkorea gilt in vielen Bereichen als Musterland: Moderne Mobilfunkstandards und Technologie sind dort oft früher verbreitet als irgendwo sonst. Auch die Coronakrise hat das Land bislang sehr gut gemeistert – wie für Südkorea üblich, profitierte das Land auch in diesem Bereich von der Affinität für Technik und Wissenschaft. Testverfahren und eine Smartphone-App halfen dabei, das Virus zunächst einzudämmen. Nun könnte auch der Aktienmarkt von seiner Ausrichtung profitieren. Wie Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege der Deutschen Bank in seinem Morgenkommentar schreibt, haben die Quartalszahlen in Südkorea positiv überrascht. Profitieren könne das Land von seiner engen Partnerschaft zu China.

Chinesisches Investitionsprogramm könnte Aktien anschieben