Südkorea konnte wieder an Stärke gewinnen

Den Ergebnissen vorangegangen war die Veröffentlichung robuster Daten zum Verbrauchervertrauen für das erste Halbjahr. Dieser Optimismus ist zwar inzwischen fast komplett verpufft, doch eine andere – vielleicht sogar wichtigere – Säule der koreanischen Wirtschaft könnte in den Herbst- und Wintermonaten wieder an Stärke gewinnen: die Exporte. Mit einem Rückgang um 3,1 Prozent gehörten sie im zweiten Quartal zu den schwächsten BIP-Komponenten, was aber auch keine Überraschung gewesen sein dürfte.

Die in chinesischen Megastädten verhängten Lockdowns und die extrem hohe Inflation in den USA haben auf den beiden wichtigsten Exportmärkten Koreas zu erheblichen Beeinträchtigungen geführt. Eine Erholung könnte jedoch unmittelbar bevorstehen: Im Juni sind die Exporte in die USA um 12,2 Prozent auf einen monatlichen Rekord gestiegen und die Lieferungen in die EU sind um 14,6 Prozent nach oben geschnellt. Der Außenhandel mit China lag im Monatsvergleich nach wie vor im Minus, wir gehen aber davon aus, dass die pandemiebedingten Einschränkungen im zweiten Halbjahr weiter gelockert werden und dann auch die Wirtschaftsaktivität zunimmt, wenn die allmähliche Erholung in China andauert. Korea ist eine der führenden Handelsnationen und auf China entfällt rund ein Viertel der Gesamtexporte. Der private Konsum ist für die Wirtschaft des Landes relativ gesehen weniger wichtig als der Handel. Anders ausgedrückt: Wenn die ersten Monate des Jahres 2022 von widerstandsfähigen Konsumausgaben, aber pandemiebedingt schwachen Exporten geprägt waren, dann könnte die Wirtschaft im zweiten Halbjahr bei steigenden Exporten anziehen, selbst wenn sich der Konsum im Inland abschwächt.

Südkorea: Halbleitersektor ist erheblich

Die Halbleiterbranche ist sowohl für die breitere Wirtschaft als auch für den Aktienmarkt von immenser Bedeutung. Gleichzeitig wissen Unternehmen und Anleger, dass die Halbleiterindustrie stark zyklisch ist. Daher könnten diese Erwartungen bereits eingepreist sein. Samsung und SK Hynix, zwei der in Korea – und auch weltweit –führenden Halbleiterhersteller, haben sich um mehr als 30 Prozent gegenüber ihrem jeweiligen Allzeithoch verbilligt. Doch diese Zyklizität sorgt in Verbindung mit einem hohen Investitionsaufwand und den technischen Kompetenzen, die potenzielle Konkurrenten benötigen, auch für einen Wettbewerbsvorteil der größten Unternehmen im Sektor und gleichzeitig ganzer Länder – und Südkorea dürfte zu diesen Ländern gehören.

Südkorea: Hohe Produktivität könnte sogar Abhängigkeit von Russland kompensieren

Ein weiterer Faktor, der in den kommenden Monaten für zunehmende Unterstützung sorgen könnte, ist der nachlassende Aufwärtsdruck auf Nahrungsmittel- und Ölpreise. Korea hängt bei Agrarprodukten fast vollständig von Importen ab, dabei stammen etwas weniger als 20 Prozent aus Russland und der Ukraine. Glücklicherweise zeichnet sich das Land durch eine bemerkenswert hohe Produktivität aus und könnte somit bei innovativen Entwicklungen im Bereich der Nahrungsmitteltechnologie gute Fortschritte machen. Tatsächlich legt eine jüngste Studie des Japan Centre for Economic Research den Schluss nahe, dass die Produktivität in Korea so hoch ist, dass das Land gemessen am Pro-Kopf-BIP Japan bis 2027 überholt haben wird. Die gleiche Effizienz und die gleichen entschlossenen Maßnahmen der Regierung, die die Errungenschaften dieses digitalen Schrittmachers angefacht haben, treiben nun auch die Fortschritte in Seouls Agrartechnologiebranche voran, mit denen die drängenden Probleme der Produktivität im weltweiten Agrarsektor gelöst werden sollen. Korea gehört zu den OECD-Ländern mit der höchsten staatlichen Förderung von Forschung und Entwicklung im Bereich Agrarwissenschaften. Darüber hinaus unterstützt die Regierung auch Pläne für innovative neue Technologien wie beispielsweise Blockchain-gestützte Netzwerke für Lebensmittelsicherheit, um die Transparenz in den Lieferketten zu verbessern.