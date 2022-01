Dieser Taiwan-ETF könnte jetzt massiv vom Chip-Mangel profitieren

Der Chipmangel hielt 2021 die Börsen in Atem. Hersteller aus Taiwan könnten 2022 profitieren. Damit bietet sich dieser ETF besonders an.

Chips sind weiter knapp. 2021 stand ganz im Zeichen des geringen Angebots an Halbleitern. Vielerorts standen die Bänder still, etwa in der Autoindustrie. Für die Experten der Deutschen Bank bleibt die Nachfrage nach Chips auch weiter hoch. In Taiwan gehört die Halbleiter-Industrie zu den Säulen der Volkswirtschaft. „Nach robusten Ergebnissen des Weltmarktführers für das Jahr 2021 legten die Halbleiter-Werte des TAIEX – die im Index ein Gewicht von 42 Prozent haben – um 2,5 Prozent zu.