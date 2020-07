Dieser Taiwan-ETF gilt jetzt als Geheimtipp

Viele Chips werden in Taiwan hergestellt. Das schiebt den dortigen Aktienmarkt an. Warum sich ein Investment in einen Taiwan-ETF lohnen könnte.

In den vergangenen Monaten machte Taiwan vor allem im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie von sich reden: Viele Tests, eine App, die Krankheitsverläufe erkennt und andere technologische Lösungen. Für viele galt Taiwan als Vorbild, wie auch Deutschland mit der Herausforderung umgehen könnte. Nun sorgt das Land anderweitig für Furore. Nachdem Intel bekannt gab, über das Ende der eigenen Chipfertigung nachzudenken, kletterte der taiwanesische Index nach oben. Der Grund: Der Auftragsfertiger Taiwan Semiconductor nimmt dort einen großen Raum ein und zog des gesamten Index nach oben. „Bereits in den vergangenen Wochen profitierte die Börse in Taipeh vom weltweiten Interesse an Tech-Aktien und der erfolgreichen Eindämmung des Coronavirus in Taiwan“, erklärt Ulrich Stephan, Chefanlagestratege der Deutschen Bank.