Taiwan steht politisch unter Druck, doch wirtschaftlich ist das kleine Land ganz groß. Das liegt auch am Halbleitermangel. Ist die Inselgruppe ein Geheimtipp?

Die Inselrepublik machte zuletzt in vielerlei Hinsicht von sich reden. Taiwan, die aus Sicht Pekings abtrünnige Provinz, ist in die Räder des US-China-Konflikts geraten. Anfang Mai sorgte eine Meldung, wonach ein chinesisches Militärflugzeug den Luftraum Taiwans verletzt hatte, für Aufsehen. Ganz besonders in Washington.

Die US-Regierung kritisierte Peking scharf und schickte umgehend einen Flugzeugträger in die Meeresregion, was wiederum umgehend Protest bei den Chinesen auslöste. Taiwan spielt in einer solchen Eskalation eine Hauptrolle. Die Republik selbst betrachtet sich als unabhängig, war für Peking ein Affront ist. Das Verhältnis zwischen Taiwan selbst und China verschlechterte sich in letzter Zeit nochmals deutlich.