Taiwan-ETF: Milliarden fließen in neue Chip-Kapazitäten

Taiwan glänzt mit seiner Chip-Industrie und investiert kräftig. Die Nachfrage ist weiter groß, Anleger können mit einem ETF profitieren.

Ohne Chips geht in vielen Bereichen heute nichts mehr. Selbst Autohersteller mussten bereits die Bänder anhalten, weil die wichtigen Halbleiter fehlten. Jetzt steuern die großen Hersteller aber gegen und investieren kräftig. Experten wie Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege der Deutschen Bank, sehen darin auch für Anleger Chancen.

„Die anhaltende Halbleiterknappheit veranlasst die Chipindustrie weltweit zu milliardenschweren Kapazitätsausweitungen. Jüngstes Beispiel ist der taiwanische Marktführer, der zu Monatsbeginn bekanntgab, 2022 sieben Milliarden US-Dollar in den Bau einer Chip-Fertigungsanlage in Japan zu investieren. Im April hatte derselbe Hersteller bereits den Neubau einer Anlage in den USA für rund zwölf Milliarden US-Dollar angekündigt“, so Stephan. Weiterhin würde auch in China kräftig in neue Kapazitäten investiert werden.