Taiwan will Vormachtstellung als Halbleiterlieferant weiter ausbauen

Der weltweite Chipmangel dauert an, daher bleibt die Halbleiterbranche in Taiwan für die Weltwirtschaft von zentraler Bedeutung. Der passende ETF.

In den USA wurde zwar der Chips and Science Act verabschiedet, mit dem Amerikas Wettbewerbsfähigkeit gestärkt werden soll, doch US-Chiphersteller haben bei ihrem Bestreben, die Konkurrenz in Asien und speziell in Taiwan zu überholen, noch einen langen Weg vor sich. In den USA kündigte das Weiße Haus vor Kurzem an, dass zahlreiche Firmen, beflügelt durch ein neues, von beiden Parteien getragenes Gesetz, mit dem Amerikas Wettbewerbsfähigkeit gestärkt werden soll, mehr als 44 Milliarden US-Dollar in neue Halbleiterfabriken investieren wollen. Dieses Gesetz soll das Beschäftigungswachstum in den USA ankurbeln und die nationalen Sicherheitsbestrebungen unterstützen. Doch US-Chiphersteller haben bei ihren Anstrengungen, die Konkurrenz in Asien zu überholen, noch einen langen Weg vor sich.