Warum der TecDax von der aktuellen Unsicherheit profitiert

Die Unsicherheit in der Wirtschaft bleibt hoch. Sicher ist jedoch: Der TecDax hat sich zuletzt besonders gut entwickelt. Dafür gibt es gute Gründe.

Vor allem Tech-Titel entwickelten sich in den vergangenen Monaten besonders gut. Doch woran liegt das? Didier Saint-Georges, Mitglied des Strategic Investment Committee von Carmignac, hat dazu eine klare Meinung und plädiert frei nach dem Philosophen Nassim Taleb für „antifragile“ Investments. „Nicht alle Vermögenswerte sind fragil. Einige von ihnen erweisen sich nicht nur als resistent gegenüber der Ungewissheit oder gar dem Chaos, sondern profitieren davon. Das sind diejenigen, die der Essayist Nassim Taleb die „anti-fragilen“ Vermögenswerte nennt. In diesen sollte man engagiert sein, statt zu versuchen, das Unvorhersehbare vorherzusagen“, so Saint-Georges und nennt exemplarisch neben Tech-Titeln auch Gold.