Dieser Tech-ETF bringt mehr Stabilität ins Depot

Tech-Unternehmen punkten mit starken Fundamentaldaten und Wachstumsfantasie. Anleger sollten sich diesen Tech-ETF näher ansehen.

Obwohl die Krise noch immer die Wirtschaft belastet, eilen die Aktienmärkte von einem Hoch zum nächsten. Immer wieder fällt mit Blick auf die bereits stark gestiegenen Kurse der Begriff der „zweiten Welle“. Damit ist die Möglichkeit eines neuerlichen Ausbruchs der Pandemie gemeint, der möglicherweise gar einen neuen Lockdown möglich machen könnte. Die Experten des Vermögensverwalters Bayerische Vermögen Management (BVM) wollen Anlegern diese Angst nehmen. Wenn Anleger neben einer ausgewogenen Depotstruktur auch auf hochwertige Tech-Titel setzten, bräuchten Investoren keine Angst vor einer „zweiten Welle“ haben, so der Grundtenor. „Während Wachstumswerte in der Vergangenheit in erster Linie mit einem höheren Risiko assoziiert wurden, ist die Situation heute eine andere. Technologie-Werte mit guten Marktanteilen und innovativen Produkten sind in Zeiten der Pandemie zu einem sicheren Hafen geworden“, betont der auf Einzeltitel spezialisierte Portfoliomanager Hermann Ecker von der BVM.