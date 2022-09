Themen-ETF: Digitales Lernen als neuer Milliardenmarkt

Treiber für digitales Lernen

Bildung bedeutet Fortschritt für die Menschheit, und sie breitet sich weiter aus: Im Jahr 2050 werden rund 9,4 Milliarden Menschen eine Primär-, Sekundär- oder Tertiärbildung absolvieren oder absolviert haben – im Jahr 2020 waren es noch 7,8 Milliarden Menschen. Es ist ein Trend, der auch im globalen Süden prägend wird: In den aufstrebenden Volkswirtschaften der ganzen Welt werden laut Untersuchungen immer weniger Schüler mit nur einem Primärabschluss ins Leben entlassen, und immer mehr setzen ihre Bildungskarriere in der Sekundarstufe und darüber hinaus fort. Doch ähnlich wie der Gesundheitssektor leidet auch der Bildungssektor unter einem Mangel an privat zur Verfügung gestelltem Kapital.

300 Unternehmen sorgen für globale Bildung

„Die weltweiten Gesundheitsausgaben sind vier Billionen US-Dollar höher als die Marktkapitalisierung der zugehörigen Branche. Bei der globalen Bildung ist diese Lücke deutlich höher“, verdeutlicht Rahul Bhushan, Co-Gründer von Rize ETF. „Die globalen Bildungsausgaben repräsentieren ungefähr sieben Prozent des globalen BIP bzw. sechs Billionen US-Dollar an Ausgaben von Regierungen, Unternehmen und Einzelpersonen in aller Welt. Im Vergleich mit dem Gesundheitswesen ist der zugehörige Markt ein Zwerg und setzt sich aus nur rund 300 Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von nur 200 Milliarden Dollar zusammen.“ Viele dieser Player seien klein bis mittelgroß, würden jedoch jetzt beginnen, gemeinsam zu wachsen. Unterstützung dürfte dieses Wachstum auch vonseiten der Vereinten Nationen erfahren, denn diese haben sich gerechte Bildung und lebenslanges Lernen im Rahmen einer global nachhaltigen Entwicklung zum Ziel gesetzt.

Welche Teilsektoren den Markt prägen

Das auf EdTech spezialisierte Analyseunternehmen HolonIQ Research hat vier relevante Teilsektoren identifiziert, die gleichzeitig die Wachstumschancen dieses Marktes widerspiegeln. Der Sektor „Pre K“ umfasst die Vorschulbildung bis zum Beginn der formalen Grundschulausbildung. In der Bevölkerung stark durchdrungen und sehr gut entwickelt macht er einen erheblichen Teil des globalen BIP aus, dementsprechend niedrig ist die durchschnittlich jährliche Wachstumsrate. Ganz anders sieht es im zweiten Teilsektor „K12“ aus, der mit der Altersgruppe 11 bis 18 die klassische Schullaufbahn – Primar- und Sekundarschule – umfasst und HolonIQ zufolge mit 3,2 Billionen Dollar den größten Teil der weltweiten Ausgaben darstellt. In den vergangenen 30 Jahren betrug das Wachstum von K12 1,5 Milliarden Schüler, in den kommenden drei Jahrzehnten wird das Plus den Erwartungen zufolge nochmal 1,2 Milliarde Schüler betragen. „Der Grund des dynamischen Wachstums ist auf die Bevölkerungszahl, aber auch auf die Bildungsbeteiligung zurückzuführen. Wir stellen fest, dass in immer mehr Teilen der Welt mehr Kinder Zugang zur Schule erhalten – insbesondere Mädchen haben den stärksten Anteil daran“, erklärt Bhushan.