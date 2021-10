Tourismus-ETF: Der Himmel wird heiterer

Tourismus: Nachfrageboom nach US-Flügen

Der Luftfahrtsektor gehört neben dem Tourismus insgesamt zu den Branchen, die am stärksten von der Corona-Pandemie getroffen wurden. Mit den fortschreitenden Impfkampagnen und weiter fallenden Restriktionen im internationalen Passagierverkehr zeichnet sich nun wieder eine Normalisierung ab, und doch dürfte es noch einige Zeit in Anspruch nehmen, bis das Reisen wieder das Vor-Krisen-Niveau erreicht hat. Der Airline-Weltverband IATA rechnet damit, dass der Flugverkehr in Europa erst im Jahr 2024 wieder das Niveau von vor Ausbruch der Pandemie erreichen wird. Doch im USA-Geschäft meldete die Lufthansa schon jetzt für sie erfreuliche Zahlen: In der vorletzten September-Woche seien an einzelnen Tagen rund dreimal mehr Flüge über den Nordatlantik gebucht worden als in der Woche zuvor. Die Nachfrage auf einigen Strecken sei so hoch, wie vor der Corona-Krise gewesen.