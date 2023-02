Autor Katja Brauchle

Jennifer Fizia

8. Juni 2022 Pack die Badehose ein: Lohnt sich ein Investment in die Tourismus-Branche?

Soll ich oder soll ich nicht? Diese Frage stellen sich gerade viele Anlegerinnen und Anleger, wenn es um die Investition in Reise- und Tourismus-Unternehmen geht. Lohnt sich ein Investment in die Branche jetzt und welche ETFs kommen in Frage?