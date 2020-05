Trotz Corona ist ein Vietnam-ETF vielversprechend

Vietnam war schon vor der Krise aussichtsreich. Warum das Land für Investoren Potenzial hat. Jetzt in einen Vietnam-ETF investieren?

Die Krise hält die Welt in Atem und sorgt in fast allen Volkswirtschaften für eine Rezession. Eine Ausnahme ist Vietnam. Dort kletterte die Wirtschaft im ersten Quartal des Jahres trotz Corona um 3,8 Prozent. Obwohl das Land der knatternden Mopeds und zischenden Garküchen aus Sicht von Touristen als alles andere denn als Hygiene-Vorreiter wirkt, konnte Vietnam die Corona-Infektionen bislang klein halten. Natürlich ist eine Dunkelziffer auch in Vietnam wahrscheinlich, doch gestaltete sich der Umgang mit der Pandemie innerhalb Vietnams bislang konsequent. Die Regierung setzte früh auf eine konsequente Eindämmungsstrategie, die zwar den öffentlichen Nahverkehr lähmte, die Industrie aber so gut es ging am Laufen hielt. Wie die deutschen Außenhandelskammern meldeten, konnten Elektroindustrie sowie die Pharmabranche im ersten Quartal 2020 wachsen. Lediglich der Dienstleistungssektor wurde stark von der Krise getroffen.

Rückschlag an den Märkten könnte für Chancen sorgen