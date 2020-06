Ein Türkei-ETF wird langsam wieder interessant

Die Türken entdecken den eigenen Aktienmarkt. Auch ausländische Investoren greifen langsam zu. Ist das die Trendwende? Ein Türkei-ETF kann profitieren.

Investieren in der Türkei? Nachdem das Reiseland bei vielen Deutschen nicht mehr so angesagt ist und es in den vergangenen Jahren auch am türkischen Aktienmarkt deutliche Rückschläge gab, ist die Türkei für Anleger eher uninteressant. Dennoch könnte es sich lohnen, den Markt nicht gänzlich zu ignorieren. Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege der Deutschen Bank, weist in seinem Morgenkommentar darauf hin, dass immer mehr türkische Privatanleger wieder auf Aktien setzen. In Euro sei die Performance zwar noch immer schwach, jedoch könnte die türkische Lira aktuell einen Boden gefunden haben. „Da sich die Lira in den vergangenen zwei Monaten jedoch stabilisieren konnte, wird die aktuelle Hausse am türkischen Aktienmarkt zunehmend auch für ausländische Investoren interessant“, so Stephan.