Überraschung garantiert: Drei komplett verrückte ETF-Ideen für Ihr Portfolio

Die erste der ETF-Ideen ist nur „halb verrückt“

Angesichts der zuletzt erfreulichen Entwicklung im asiatischen Land könnten Anleger auf diese Idee kommen. Die Coronakrise hat das Land bislang gut gemeistert und ist zudem stark im Bereich Halbleiter. Dies sieht auch Deutsche-Bank-Anlagestratege Ulrich Stephan so: „Die taiwanischen Exportaufträge sind im August mit einem Plus von 13,6 Prozent im Vorjahresvergleich so stark gestiegen wie seit zwei Jahren nicht mehr. Am stärksten legten die Exportaufträge für Elektronik- und Kommunikationsprodukte zu, sie stiegen um 28,2 und 26,4 Prozent. Taiwanische IT-Unternehmen profitieren infolge des Coronavirus von der Zunahme der weltweiten Homeoffice-Aktivitäten und von Digitalisierungsanstrengungen“, so der Marktkenner.

Im MSCI Taiwan sind IT-Unternehmen zu 65 Prozent gewichtet. Doch auch Grundstoffe sieht Stephan als aussichtsreich an: „Unternehmen aus dem Bereich Grundstoffe – die mit sieben Prozent gewichtet sind – profitieren hingegen von der erfolgreichen Bekämpfung des Coronavirus und von der wirtschaftlichen Erholung des Landes“, so Stephan und verweist darauf, dass die taiwanesische Notenbank zuletzt die Wachstumsprognose auf 1,6 Prozent angehoben habe. Auch bewerteten Analysten die Gewinnerwartungen taiwanesischer Unternehmen positiv, so Stephan.

Um dem Depot eine Prise Taiwan beizumischen, können Anleger ganz einfach den Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF (WKN: DBX1MT) kaufen. Der ETF legte 2020 um 8,1 Prozent zu. Zuletzt kamen die Aktien aus Taiwan wegen Spannungen mit China ein wenig unter Druck. Größte Position im ETF ist die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufactoring mit einem Anteil von 34,4 Prozent. Anleger, die eine derartige Konzentration scheuen, sollten den ETF daher meiden. Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,65 Prozent.

Idee 2: Agrar in einem Korb

Bei der zweiten unserer drei verrückten ETF-Ideen handelt es sich um einen ETC auf Agrarrohstoffe. Diese nehmen nämlich Fahrt auf. Zuletzt starteten Kaffee, Mais oder auch Sojabohnen rasant durch. Für taktische Investoren kann es sich jedoch lohnen, viele Agrarrohstoffe gebündelt in einem Korb zu kaufen.

Blickt man auf unsere Top-Flop-Liste, so fällt auf, dass während der vergangenen vier Wochen zahlreiche Agrar-ETCs gut abgeschnitten haben. Vor allem Kaffee und Mais haben deutlich zugelegt, aber auch Sojabohnen oder Weizen zeigen kurzfristig eine satte Performance.

Um breit gestreut in Agrarrohstoffe zu investieren, können sich Anleger den WisdomTree Agriculture (WKN: A0KRKB) näher ansehen. Der ETC repräsentiert die Wertentwicklung der wichtigsten Agrarerzeugnisse, wie etwa Sojabohnen, Mais, Weizen, Zucker oder Kaffee. 2020 steht zwar noch immer ein Verlust von rund 12,4 Prozent zu Buche, doch legte der Index allein in den vergangenen vier Wochen um mehr als acht Prozent zu. Die Gesamtkostenquote beträgt 0,49 Prozent.

Agrarrohstoffe gelten traditionell als gering mit dem Gesamtmarkt korreliert und können sich daher als Depotbeimischung anbieten. Versierte Investoren, welche in die Marktdetails einzelner Rohstoffe eintauchen möchten, finden von WisdomTree auch ETCs auf einzelne Agrarerzeugnisse. Am dynamischsten entwickelte sich zuletzt der WisdomTree Coffee ETC (A0KRKQ): Auf Sicht von vier Wochen steht eine Rendite von 13,5 Prozent zu Buche. Im Gesamtjahr allerdings ein Verlust von rund zehn Prozent. Auch hier liegt die Gesamtkostenquote bei 0,49 Prozent.