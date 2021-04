US-Banken: Warum die Wall-Street-Giganten wieder Rekordgewinne scheffeln

Stephan nennt mehrere Ursachen für seine Einschätzung. So seien die regulatorischen Anforderungen in den USA weniger restriktiv als in Europa, US-Banken profitierten zudem stark von den Steuersenkungen der Trump-Administration. Und: Die Phasen äußerst niedriger Kapitalmarktzinsen und deutlich flacher verlaufender Zinsstrukturkurven halten in Europa schon länger an als in den USA. „Die damit verbundenen sinkenden Nettozinseinkommen lasten schwer auf den Ergebnissen der europäischen Banken“, so Stephan.

Dividendenzahlungen und Aktienrückkäufen voraus

Die meisten der genannten Faktoren dürften aus Sicht des Anlagestrategen dafür sorgen, dass die US-Banken ihren Vorsprung gegenüber ihren europäischen Mitbewerbern halten werden. Darüber hinaus gab die US-Notenbank jetzt bekannt, dass für Banken, die den Stresstest im Juni bestehen, die derzeit geltenden Einschränkungen von Dividendenzahlungen und Aktienrückkäufen ab Juli aufgehoben werden. Die Anleger dürften sich ob dieser Aussichten schon jetzt ins Fäustchen lachen.

Investieren in den Bankensektor der USA lässt sich einfach und unkompliziert mit dem iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF (WKN: A2JHXR). Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus US-Unternehmen aus dem US-Bankenteilsektor besteht. Die Gebühren liegen bei 0,30 Prozent im Jahr, die Wertentwicklung des ETFs dagegen bei über 27 Prozent.