Immobilien: Wunsch nach den eigenen „vier Wänden“

Dirk Steffen, Leiter der Kapitalmarktstrategie der Postbank *, benennt Gründe für den Boom am US-Immobilienbestandsmarkt: „Die Lockdown-Maßnahmen haben bei vielen Amerikanern den Wunsch nach eigenen oder größeren „vier Wänden“ geweckt; an finanziellen Mitteln mangelt es ihnen mit geschätzt 2,6 Billionen US-Dollar an zusätzlichen Ersparnissen nicht“, führt Steffen aus. Immobilieneigentümer hingegen hätten ihre Verkaufspläne während der Pandemie zurückgestellt, und die zwischenzeitlich stark gestiegenen Baustoffpreise hätten die Neubauanträge seit März zurückgehen lassen.

Analysten sehen weiteres Potenzial

Unternehmen des US-Immobiliensektors überzeugten im laufenden Jahr bisher mit einer durchschnittlichen Kurssteigerung von 25 Prozent, so Steffen. Der Sektor sei zwar hoch bewertet, doch Analysten trauten den Immobilienfirmen inzwischen knapp 20 Prozent höhere Gewinne diesem Jahr zu als zum Jahresstart. Anleger können mit einem ETF am Boom der US-Immobilienfirmen partizipieren. So bietet der iShares US Property Yield UCITS ETF (WKN: A0LEW6) Zugang zu börsennotierten Immobilienunternehmen und Real Estate Investment Trusts (REITs) aus den USA, die eine für ein Jahr prognostizierte Dividende von zwei Prozent oder mehr haben. Der ETF ist mit 0,40 Prozent Gebühren p. a. relativ günstig, in diesem Jahr rentierte er bereits mit über 26 Prozent erstaunlich stark. Hinzu kommt eine negative Tracking-Differenz von durchschnittlich -0,25 Prozent. Das bedeutet, dass die Wertentwicklung des ETFs die des von ihm abgebildeten Index übertrifft.