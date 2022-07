US-Technologiewerte: So trennst du bei der ETF-Auswahl die Spreu vom Weizen

Empfehlung: Keinen generellen Bogen um Tech-Werte machen

Ähnlich argumentiert Bert Flossbach, Co-Gründer des Asset Managers Flossbach von Storch. In Zeiten einer Börseneuphorie gebe es keine Zurückhaltung. Anleger kauften, was am Aktienmarkt zu haben ist – egal wie teuer das Papier sei und ohne einen Risikoabschlag für unsichere Zukunftsaussichten zu berücksichtigen, schreibt Bert Flossbach in einem Marktkommentar. „Dies hat unter anderem dazu geführt, dass viele junge und relativ kleine Technologieunternehmen 2021 zeitweise mit dem 50- bis 100-Fachen ihrer Umsätze bewertet wurden und gemessen am Börsenwert plötzlich zu den Großen zählten“.