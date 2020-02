USA-ETF bleibt für die Zukunft weiterhin aussichtsreich

Die US-Quartalszahlen zeichnen ein positives Bild. Die US-Wirtschaft bleibt auf Kurs. Jetzt mit einem USA-ETF von dieser Entwicklung profitieren?

An der Börse geht es um Stimmungen und Zukunftserwartungen. Wenn Unternehmen Quartalszahlen vorlegen, zeigt sich, ob der Markt die Lage bislang richtig eingeschätzt hat. In den USA läuft die Quartalszahlensaison bereits seit rund drei Wochen und nach Ansicht von Deutsche-Bank-Chefstratege Ulrich Stephan könnte das Fazit positiv sein. „Derzeit liegen die Gewinne 0,6 Prozent über dem Vorjahr und drei Prozent über den Erwartungen. Zum größten Teil ist dies auf starke Zahlen der großen Technologiekonzerne und Onlinehändler zurückzuführen“, so Stephan. Das Coronavirus habe in der Börsenberichterstattung in den USA bislang keine große Rolle eingenommen.

Schwankungen dürften zeitlich begrenzt sein