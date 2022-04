USA-Smallcap-ETF: Erst Underperformance, dann Chance?

US-Aktien sind weltweit beliebt. Aktuell schwächeln Nebenwerte aus den USA, langfristig bestehen aber weiterhin gute Chancen.

In den USA gibt es viele innovative Unternehmen aus verschiedensten Bereichen: Industrie, Dienstleistung und auch Technologie oder Bergbau. Doch die momentane Situation steigender Preise und stotternder Lieferketten scheint gerade diese kleinen Unternehmen besonders zu treffen. Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank, konstatiert mit Blick auf kleine Unternehmen: „Die Stimmung unter mittelständischen US-Unternehmen hat sich zuletzt deutlich eingetrübt. Der Index der National Association of Independent Business (NFIB) befindet sich mit 92,3 Punkten auf dem tiefsten Stand seit April 2020. Dass vor allem kleinere Firmen ihre Situation aktuell schlecht einschätzen, ist kein Wunder: Da sie häufig weniger Einfluss auf die Preise nehmen können, leiden sie eher unter steigenden Kosten als größere Unternehmen. Auch machen ihnen höhere Zinsen oft mehr zu schaffen“, so der Marktkenner.