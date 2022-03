Value-ETF: Das Comeback der Substanzwerte

In Zeiten von Inflation und absehbar höheren Zinsen sollten Anleger wieder stärker auf die Bewertung achten, raten Experten. Ein gutes Umfeld für Substanz-Titel. Jetzt einen Value-ETF kaufen?

Fondsaltmeister Jens Ehrhardt hat da eine eindeutige Meinung: Dem Fondsmanager zufolge hat die Umorientierung der Anleger weg von Growth-, sprich Wachstumsaktien, und hin zu Value- resp. Suubstanz-Werten gerade erst begonnen. „Noch nie dürften preiswerte Aktien mit vernünftiger analytischer Bewertung und guten Dividenden so stark gesucht gewesen und so schnell gestiegen sein wie in den ersten zwei Wochen dieses Jahres“.

„Diese Umorientierung der Anleger sollte erst der Anfang sein.“ Ehrhardt spricht die Rally bei Substanzwerten im zu Jahresbeginn an. Diese Werte, die überwiegend in reifen Branchen zu finden sind und sich durch eine niedrige Bewertung auszeichnen, sind derzeit wieder ‚Anlegers Liebling’. Sie hielten in den vergangenen Monaten die Growth-Konkurrenz, also die Titel mit hohen Wachstumsraten, auf Abstand.

Mancher Experte beschwört gar ein Ende der jahrelangen Underperformance der Substanzwerte. Die großen Technologiewerte, also genau die Titel, die den Markt in den letzten Jahren angetrieben haben, leiden jetzt unter der Aussicht auf höhere Zinsen. Im Gegensatz dazu hat sich der Value-Faktor in diesem Jahr gut entwickelt. „Die weltweiten Aktienmärkte sind insgesamt mit deutlichen Verlusten ins Jahr 2022 gestartet. Die Anleger waren verunsichert über die geplanten Zinsanhebungen der US-Notenbank Fed. Europäische Value-Aktien gehörten zu den wenigen Marktsegmenten, die sich diesem Trend widersetzen konnten“, erklärt Richard Halle, Fondsmanager bei M&G Investments die neue Beliebtheit der Substanzwerte.