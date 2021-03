Die Wirtschaft dürfte sich in den nächsten Monaten positiv entwickeln. Zugleich droht Inflation. Aktien mit Value-Charakter könnten davon profitieren.

Die Experten der Fondsgesellschaft La Française AM blicken auf das vergangene Jahr zurück und leiten daraus Leeren ab. „Dank der umfangreichen Regierungsmaßnahmen, verbessert sich die makroökonomische Situation merklich. Für 2021 wird ein globales Wachstum von etwa sechs Prozent erwartet. Auch die Gesundheitssituation verbessert sich durch vermehrtes Impfen, was eine allmähliche Wiederbelebung der Wirtschaft zwischen dem zweiten und dritten Quartal wahrscheinlich macht“, so François Rimeu, Senior Strategist, La Française AM. Angesichts hoher Sparquoten könnte sich die Situation in den kommenden Monaten zusätzlich aufhellen, glaubt man bei Française. „Berücksichtigt man die Ersparnisse der Verbraucher, so stehen die Chancen gut, dass sich diese Wachstumsprognosen in den kommenden Monaten weiter verbessern werden“, so Rimeu.