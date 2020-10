Value-Fallen mit ETFs umgehen

Value-Aktien waren in den vergangenen Jahren oftmals als gescheitert verschrien – also als Titel, die trotz niedriger Bewertungen keinen Zuspruch des Marktes bekommen, weil die Aussichten für das künftige Geschäft alles andere als rosig sind. Gerade Anleger, die auf Einzeltitel setzen, laufen Gefahr, in solche Value-Fallen zu tappen. Besser ergeht es ETF-Anlegern, welche breit gestreut in den Gesamtmarkt investieren. So verteilt sich das Risiko auf mehrere Titel.