Nachhol-Effekte begünstigen Value-Werte

Für den Fall steigender Inflationsraten sieht Apel Probleme auf Wachstumsunternehmen zukommen, da diese ihre Gewinne in erster Linie in der Zukunft machen. Steigende Inflationsraten schmälern diese heute bereits eingepreisten Gewinne und könnten so zur Last werden. „Aktuell sieht es so aus, als ob zunächst die Unternehmen profitieren werden, die konjunkturelle Nachholeffekte nutzen können, also zyklische Industrie- und Rohstoffwerte, Tourismus- aber auch Bankentitel“, so Apel und verweist auf gute Chancen bei Value-Titeln. „Neben einem historisch hohen Spread zwischen „Value“ und „Growth“ bieten sich auch im Hinblick auf ein Ende der Lockdowns hier sehr gute Anlagechancen“, betont der Experte.

Dieser Value-ETF ist gefragt

Um den Anlagestil umzusetzen, bieten sich neben aktiven Fonds, wie sie etwa DNB im Angebot hat, auch ETFs an. Der iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (WKN: A12ATG) bündelt 421 Titel aus den Branchen Technologie (20,7%), Finanzen (13,0%), Gesundheitswesen (12,0%) und zyklische Konsumgüter (12%). 2021 legte der ETF global aufgestellte ETF bereits um 16,6 Prozent zu. Aktuell sind 3,6 Milliarden Euro investiert, die Gesamtkostenquote liegt bei 0,3 Prozent.