Die Rally bei Value-Titeln dürfte sich nicht endlos fortsetzen, glauben Experten. Solide Wachstumswerte könnten profitieren. Wird ein Growth-ETF jetzt interessant?

Value oder Growth? Nachdem über Jahre Wachstumswerte das Maß der Dinge waren, sorgte die Impf-Euphorie Ende des vergangenen Jahres dafür, dass sich der Fokus wieder stärker auf niedrig bewertet Nachzügler am Kapitalmarkt legte. Die Kurse einiger Vertreter moderat bewerteter Unternehmen zogen an der Börse deutlich an. Inzwischen fragen sich Investoren, wie weit die Entwicklung noch gehen kann.

Iain Snedden, Equities Investment Specialist bei Aegon Asset Management, warnt: „Abgesehen von einigen kurzen, scharfen Marktrotationen waren die letzten Jahre durch eine anhaltende Dominanz von Growth-Aktien gegenüber Value-Werten gekennzeichnet, wobei die Bewertungsdivergenz zwischen beiden Ende 2020 neue Rekorde erreichte. Einige Stimmen vermuten, dass der Erfolg eines globalen Impfprogramms eine Umkehr dieses Trends einleiten könnte. Diese Meinung vertreten wir nicht. Zwar ist unserer Ansicht nach das Argument stichhaltig, dass sich Value- und zyklische Aktien in einer solchen Situation erholen werden, wie sie es in den letzten Wochen des Jahres 2020 getan haben, doch rechnen wir nicht damit, dass sie die Lücke vollständig schließen werden“, erklärt Snedden.