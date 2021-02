Halbleiter-Unternehmen sind begehrt

„Das beeindruckende und schnelle Wachstum des ETFs zeigt die hohe Nachfrage auf Anlegerseite nach Investitionsmöglichkeiten in Halbleiter-Unternehmen“, erklärt Martijn Rozemuller, Europachef bei VanEck. „Wir hatten in der Vergangenheit bereits viele Anfragen zur erfolgreichen US-Version unseres Semiconductor ETFs. Mit der Entwicklung der UCITS-Variante wollten wir auch darauf reagieren und unseren Kunden in Europa die Möglichkeit bieten, sich an der Entwicklung von Unternehmen in der Halbleiterbranche zu beteiligen.“

Tipp: Setzen Sie auf breite Streuung bei der Geldanlage. Verlassen Sie sich nicht nur auf einzelne Branchen- oder Themen-ETFs. Gerade Schwellenländer bergen gewisse Risiken. Entscheiden Sie sich daher am besten für eine globale Zusammensetzung Ihres Depots. Lassen Sie sich hierbei von unseren Musterportfolios inspirieren.

Der Markt für Halbleitertechnologien hat sich in der Vergangenheit positiv entwickelt. Schätzungen zufolge könnte dieser von 488 Milliarden US-Dollar im Jahr 2018 auf über 730 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026 anwachsen1 – mit einer jährlichen Wachstumsrate von etwa fünf Prozent. Ob dies tatsächlich eintritt oder ob gegenläufige Marktbewegungen das Wachstum dämpfen/umkehren, kann natürlich nicht mit Sicherheit vorhergesagt werden.