Gold Miners können profitieren

Das Fondsvolumen dürfte weiter steigen, erwartet Martijn Rozemuller, Europachef von Vaneck: „Wegen COVID-19 flüchteten sich viele Anleger in Gold. Dies hat den Preis pro Unze 2020 auf über 2.000 Dollar hochgetrieben und den Unternehmen in unserem ETF einigen Aufwind verliehen. Inzwischen liegt der Goldpreis wieder etwas niedriger, wird aber von Inflationssorgen gestützt.“ Davon profitieren die Unternehmen im Bergbau, da die steigende Nachfrage nach Edelmetallen ihnen mehr Umsatz und höhere Gewinne beschert. „Unser ETF sollte noch wachsen – denn Gold und Gold-Aktien können Schutz bieten vor den Folgen der Verschuldung und Ausweitung der Geldmenge weltweit.“

Der ETF beinhaltet gerade junge Gold-Produzenten, deren Minen noch in der Erkundung sind. Das birgt hohes Gewinnpotenzial bei etwaigen Neuentdeckungen. Der regionale Schwerpunkt liegt derzeit vor allem in Kanada, Australien und Südafrika. Top-Positionen im Portfolio sind aktuell die Pan American Silver Corporation, Gold Fields Ltd. und Evolution Mining Ltd. Die durchschnittliche jährliche Gesamtrendite seit der Auflegung des ETFs 2015 lag bei über zwölf Prozent, im Jahr 2020 erreichte er sogar eine Jahresrendite von 30 Prozent. Der ETF ist vollständig physisch replizierend ohne Wertpapierleihe, hält derzeit 93 Einzelpositionen und hat eine Gesamtkostenquote von 0,55 Prozent.