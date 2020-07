Ein Versorger-ETF profitiert durch Rückenwind

Die EU bekennt sich zur nachhaltigen Wirtschaft. Bestimmte Sektoren profitieren. Wir stellen einen dazu passenden Versorger-ETF vor.

Es gibt Trends, die sind gekommen, um zu bleiben. Einer davon ist die Entwicklung hin zu mehr Nachhaltigkeit. Große Teile der Finanzwirtschaft haben sich bereits entsprechend angepasst und die Europäische Union (EU) stellt mit ihrem Green Deal die Weichen für eine nachhaltige Zukunft. „2050 soll die Null unter der Emissionsbilanz der EU stehen. Gelingen soll dies nach Plänen der EU-Kommission vor allem durch den Ausbau von Erneuerbaren Energien. Über 80 Prozent des Stroms will man mit Windparks und Solaranlagen gewinnen – mehr als doppelt so viel wie heute. Dieser wird unter anderem für die Herstellung von Wasserstoff – dem vermeintlich Grünen Brennstoff der Zukunft – benötigt. Insgesamt sind je ein Viertel des 1,1 Milliarden Euro umfassenden Haushaltes sowie des 750 Milliarden Euro schweren Coronavirus-Konjunkturprogrammes für Klimainvestitionen vorgesehen“, konstatiert Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege der Deutschen Bank in einem Morgenkommentar.