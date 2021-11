Deshalb ist ein Wald-ETF als Inflationsschutz geeignet

Holz ist ein knappes Gut. Damit eignet sich dieser Wald-ETF jetzt ganz besonders gut gegen eine voranschreitende Inflation.

Sie sorgen sich um eine steigende Inflation? In solchen Fällen haben sich Sachanlage bewährt. Eine Möglichkeit ist Wald. Ihnen fehlt dazu das nötige Kleingeld? Kein Problem, dann auch hierfür gibt es eine ETF-Lösung. So langweilig Holz als Anlage klingen mag, so spannend ist die jüngste Entwicklung. „Steigende Preise für Baumaterialien, insbesondere für Holzprodukte, kennzeichnen das Jahr 2021. Die Ursachen dieser Entwicklung liegen im Klimawandel mit zunehmender Trockenheit in den typischen Waldregionen in Mitteleuropa und USA/Kanada“, sagt Uwe Wiesner, Vermögensverwalter bei der Hansen & Heinrich AG in Berlin. „Gleichzeitig sorgt eine zunehmende Nachfrage durch steigende Bautätigkeit und ein abnehmendes Angebot durch dauerhafte Schäden in Wäldern für Preissteigerungen.“