Warum dieser nachhaltige ETF in sechs Monaten um 50 Prozent gestiegen ist

Wie der nachhaltige ETF von Lyxor investiert

Auch ETF-Anleger finden rund um regenerative Energien oder Digitalisierung vielfältige Angebote. Ein ETF, der beide Ansätze kombiniert und zudem auch noch kostengünstig ist, ist der Lyxor MSCI Digital Economy ESG Filtered (DR) UCITS ETF (WKN: A2PXRF). Der ETG bündelt 153 Positione, die sich entlang der digitalen Wertschöpfungskette positionieren. Hierzu zählen besonders Aktivitäten aus den Bereichen Social Media, Cloud Computing, E-Commerce oder digitale Bezahlmethoden. Konkret handelt es sich um Titel wie The Trade Desk, Roku, Magnite oder Pinterest.

Der ETF ist erst seit April 2020 am Markt, konnte seit seines Starts im Frühling allerdings in der Spitze bereits um mehr als fünfzig Prozent zulegen. Das liegt vor allem an dem Chance-Risiko-Profil des ETFs. Der Fonds setzt vorwiegend auf Wachstumsaktien im sogenannten Mid- und Small-Cap-Segment. Dies sind junge Firmen, deren Umsätze in der Regel rasant wachsen. Die Bewertungen sind zwar in der Regel bereits sehr hoch, was man auch am durchschnittlichen KGV des ETFs ablesen kann (34). Dennoch haben diese Aktien in guten Börsenphasen extrem gute Renditechancen. In Korrekturen können diese Aktien jedoch auch sehr stark fallen.

Zudem hat der ETF den Vorteil, dass er zu einem Zeitpunkt aufgelegt wurde, als sich die Börse noch nicht vollständig vom Coronacrash im März erholt hatte. Das trägt ebenfalls zu der sehr starken Performance mit über 50 Prozent in sechs Monaten bei. Ungeachtet dieses Sondereffekts sollte der ETF, der eine Gesamtkostenquote (TER) von lediglich 0,15 Prozent aufweist, langfristig sehr gute Chancen bieten.