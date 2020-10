Zocken mit einem ETF – bietet der Dax jetzt Chancen für Anleger?

Eignet sich der Dax zum Zocken?

Anleger, die sich die turbulente Entwicklung an den Märkten zu Nutze machen wollen, sollten sich einen Dax-ETF vormerken. Warum? Mit Grundmaterialen und zyklischen Konsumgütern sind in dem Index Branchen vertreten, die besonders unter den Einschränkungen der Wirtschaftsaktivität leiden. Die Unternehmen im Dax sind zudem relativ stark exportabhängig (siehe Conti, Daimler, BMW & Co.), was für zusätzliche Unsicherheit sorgt. Schließlich sind in nahezu allen Ländern weitere Shutdowns möglich.

Bei einem klaren Rutsch unter 11.500 Punkte entstünde nochmals ein prozyklisches Verkaufssignal. „Der Dax dürfte dann das Kursziel von 11.000 Punkten zeitnah ins Visier nehmen“, sagt Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse HSBC Trinkaus & Burkhardt.

Doch steht ein neuerlicher Crash bevor? Wenn die Sentimentanalyse recht behalten sollte, wird die aktuelle Situation weit weniger schlimm als noch im März. „Ein zweiter Corona-Crash ist weniger wahrscheinlich und dürfte nicht annähernd so stark ausfallen wie im März dieses Jahres“, lautet das Fazit von Stephan Heibel, der die wöchentliche Handelsblattumfrage Dax-Sentiment auswertet.

Sobald sich die Lage wieder bessert, ist eine deutlichere Gegenbewegung zu erwarten. Für Anleger, die in diesen Zeiten taktische Positionen eingehen möchten, ist der Dax daher perfekt geeignet

Tipp: Hier finden Sie eine Übersicht zu Aktien-ETFs auf den deutschen Markt.

Sehr günstiger Dax-ETF

Der Xtrackers Dax UCITS ETF (WKN: DBX1DA) kostet nur 0,09 Prozent jährlich und ist börsentäglich – idealerweise zwischen 9 und 17.30 Uhr – zu guten Konditionen handelbar. Zwar bietet es sich an, am Markt zunächst eine Bodenbildung abzuwarten, doch könnte schon bald ein derartiger Boden gefunden sein.

Wer dann ein geeignetes Instrument in der Hinterhand hat, ist handlungsfähig. Der ETF bündelt – noch – dreißig Positionen. 2020 verlor der ETF rund 8,5 Prozent an Wert – in den kommenden Tagen könnten weitere Verluste hinzukommen. Wer auf eine zeitnahe Gegenbewegung setzt, kann den Dax-ETF als kostengünstiges Tradinginstrument nutzen.